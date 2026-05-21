Blitz nella base di spaccio sequestrata cocaina e 4mila euro in contanti | in manette un 34enne incensurato

Da anconatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno effettuato un'operazione in un'abitazione utilizzata come base di spaccio. Durante il blitz, sono stati sequestrati circa 300 grammi di cocaina e circa 4.000 euro in contanti. Un uomo di 34 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato. L'intervento si è concluso con la confisca della droga e del denaro.

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SENIGALLIA – Blitz nell’abitazione adibita a base di spaccio dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Senigallia, che hanno portato a termine un'importante e mirata operazione conclusasi con l'arresto in flagranza di reato di un 34enne incensurato del luogo. "Leggi le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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