Blitz nella base di spaccio sequestrata cocaina e 4mila euro in contanti | in manette un 34enne incensurato

Nella notte, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Senigallia hanno effettuato un'operazione in un'abitazione utilizzata come base di spaccio. Durante il blitz, sono stati sequestrati circa 300 grammi di cocaina e circa 4.000 euro in contanti. Un uomo di 34 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato. L'intervento si è concluso con la confisca della droga e del denaro.

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SENIGALLIA – Blitz nell’abitazione adibita a base di spaccio dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Senigallia, che hanno portato a termine un'importante e mirata operazione conclusasi con l'arresto in flagranza di reato di un 34enne incensurato del luogo. "Leggi le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima Sullo stesso argomento Spaccio nei boschi tra Narni e Amelia: due arresti. Sequestrata cocaina, hashish, contanti e armiControlli straordinari nelle aree boschive dell’amerino-narnese per contrastare lo spaccio di droga: il bilancio è di due arresti, oltre 140 grammi... Blitz con 26 arresti per traffico di droga, il fornitore albanese con base a Roma e i carichi dalla Calabria ift.tt/pV3dvIi x.com Correggio, blitz antidroga a Lemizzone con il cane Lupo K9Blitz antidroga della Polizia di Stato nella mattinata di mercoledì 21 maggio a Lemizzone di Correggio, con il supporto dell’unità cinofila Lupo K9 ... redacon.it Questo gioco ha davvero bisogno di una modalità blitz reddit Blitz al confine: smantellata organizzazione che nascondeva migranti nelle case di Lavena Ponte TresaOtto arresti in un’operazione coordinata tra autorità italiane e svizzere. I migranti venivano nascosti a Lavena Ponte Tresa e accompagnati a piedi oltreconfine. laprovinciadivarese.it