Bis! 2 laghi 2 palchi | a Baveno e Gozzano musica dal vivo con Swing Opera
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Ultimo appuntamento con "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.In questa programmazione, realizzata in stretta sinergia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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BIS! 2 laghi 2 palchi e Domeniche a Teatro, le due rassegne sono state presentate a Baveno
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