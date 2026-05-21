Bis! 2 laghi 2 palchi | a Baveno e Gozzano musica dal vivo con Swing Opera

Ultimo appuntamento con "Bis! 2 laghi e 2 palchi", la rassegna teatrale realizzata dalla Finestra Sul Lago in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell'ambito del progetto Corto Circuito e con le amministrazioni comunali di Baveno e Gozzano.In questa programmazione, realizzata in stretta sinergia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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BIS! 2 laghi 2 palchi e Domeniche a Teatro, le due rassegne sono state presentate a Baveno

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