Belen Rodriguez lo scambio di battute con Emma Marrone | il passato non è che un lontano ricordo

Recentemente, è stato riportato uno scambio di battute tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone che ha attirato l’attenzione dei media. In passato, tra le due donne si sono verificati contrasti pubblici e tensioni note, anche se negli ultimi tempi non ci sono state dichiarazioni ufficiali o scontri recenti. La loro relazione sembra aver attraversato diverse fasi, che ora si presentano come un ricordo lontano. La questione è stata oggetto di discussione tra i follower sui social e nei media di settore.

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Molto tempo fa, tra Belen Rodriguez ed Emma Marrone non scorreva buon sangue. Infondo, era inevitabile. La cantante, quando aveva 25 anni, partecipò al programma “Amici” di Maria De Filippi. Nel talent show conobbe Stefano De Martino. Tra i due scoppiò la scintilla e si fidanzarono. La loro relazione finì proprio per la modella argentina. La conduttrice conobbe il giovane napoletano; lui perse la testa per lei ed in men che non si dica lasciò Emma. Il resto è storia. Belen e Stefano sono convolati a nozze, sono diventati genitori del piccolo Santiago e, dopo qualche tempo, anche il loro matrimonio è giunto al capolinea. Vuoi restare... 🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Belen Rodriguez, il commento a Emma che fa dimenticare il passato con De MartinoA volte il gossip non smette mai di raccontare certe storie, anche quando le protagoniste hanno chiuso da tempo i conti con il passato. Belen Rodriguez ed Emma Marrone sempre più unite, il gesto socialBelen Rodriguez ed Emma Marrone, sempre più unite, anche sui social e pioggia di complimenti: il web applaude il gesto più inaspettato Ci sono storie... Belén Rodriguez ed Emma Marrone, da rivali a quasi amicheLa showgirl e la cantante si sono scambiate complimenti affettuosi su Instagram. Una cosa inimmaginabile fino a qualche anno fa. Colpa di Stefano De Martino ... iodonna.it Belen ed Emma, lo scambio sui social che nessuno avrebbe immaginato dopo Stefano De MartinoBelen ed Emma Marrone sorprendono con uno scambio suoi social: le due ex rivali per Stefano De Martino sembrano aver dimenticato il passato. donnaglamour.it