Oggi è stata trasmessa una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che da più di 25 anni va in onda nel primo pomeriggio su Canale 5. Chi ha perso l’episodio può trovare le repliche disponibili in streaming su vari servizi online, dove è possibile rivedere le puntate già trasmesse. La serie, molto seguita, continua a mantenere un ruolo centrale nel palinsesto pomeridiano, attirando un pubblico fedele di telespettatori.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 21 Maggio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

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