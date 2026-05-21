In molte grandi mostre europee, si sono viste installazioni di land art realizzate con materiali naturali e riciclati, come tronchi, pietre e terra. Queste opere temporanee sono state posizionate in spazi aperti, creando ambienti immersivi che si integrano con il paesaggio. La scelta di materiali biodegradabili e la durata limitata delle installazioni riflettono una nuova attenzione alla sostenibilità ambientale nell’arte contemporanea.

Life&People.it Per secoli abbiamo confuso il valore dell’arte con la sua capacità di resistere al tempo, erigendo blocchi di bronzo e marmo per sfidare l’oblio. Ma quest’anno, mentre le grandi rassegne d’arte europee ridisegnano le geografie culturali del continente, ci accorgiamo che la vera potenza risiede nell’atto di arrendersi al ciclo naturale. I capolavori più dirompenti di questa stagione non sono custoditi in teche climatizzate, ma respirano, marciscono e si dissolvono sotto la pioggia, il vento e il sole. L’adozione radicale dell’ arte temporanea su scala monumentale non è una semplice scelta estetica, bensì un’insurrezione concettuale contro l’illusione antropocentrica del controllo eterno. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Arte temporanea e land art monumentale: la rivoluzione ecologica delle grandi mostre europee

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