Google ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che consente di verificare lo stato del sistema operativo sui dispositivi Android. La procedura permette di controllare se il sistema è aggiornato e privo di modifiche non autorizzate. Questa misura mira a migliorare la sicurezza degli smartphone, riducendo il rischio di vulnerabilità. La verifica viene eseguita tramite un’app dedicata, che analizza le caratteristiche del sistema e segnala eventuali anomalie. La funzione sarà disponibile tramite aggiornamenti software ufficiali.

Google ha deciso di introdurre uno strumento volto a garantire un’ulteriore sicurezza per gli smartphone Android. Con l’uscita di Android 17, infatti, gli utenti avranno la possibilità di verificare l’integrità del sistema operativo. Questa operazione permetterà di monitorare il proprio dispositivo attraverso l’utilizzo di un secondo dispositivo come telefono, tablet o computer. Lo strumento, insieme a qualche dettaglio, è stato reso noto al pubblico attraverso la QPR1 Beta 3. Nel pratico, a cosa servirà la funzione? Con Android 17 sarà possibile verificare l’integrità del sistema operativo. Per quale motivo Google ha deciso di introdurre questa funzione? La risposta in realtà è semplice ed è strettamente legata alla sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Android 17, introdotta la verifica del sistema operativo: come funziona e perché è importante

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