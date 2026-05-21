Almanacco del 21-05-2026
Oggi è martedì 31 marzo e, secondo l'almanacco, ci sono eventi e ricorrenze legate a questa data. Sono state registrate diverse attività e avvenimenti storici di cui si tiene traccia nel corso della giornata. L'almanacco fornisce una panoramica di fatti rilevanti, senza includere opinioni o analisi, offrendo una semplice sintesi di ciò che si è svolto in passato e che si ricorda oggi. La giornata prosegue con le informazioni di routine e aggiornamenti quotidiani.
almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 03 Aprile 2026
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