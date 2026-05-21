Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto | il trucco di Canova

A Roma, nella Galleria Borghese, si trova una statua di Antonio Canova che cattura l’attenzione per un dettaglio insolito: un ingranaggio nascosto all’interno della scultura. La statua sembra progettata per sorprendere chi la osserva, con un ingranaggio che si integrano nel design complessivo. La presenza di questo elemento meccanico è visibile a chi si avvicina e osserva attentamente il lavoro dell’artista. La scoperta di questo dettaglio aggiunge un aspetto inedito alla comprensione dell’opera.

A Roma, in Galleria Borghese c’è una statua di Antonio Canova che non si limita a farsi guardare: sembra quasi pensata per mettersi in scena. Dietro la grazia levigata della Paolina Borghese, infatti, si nasconde un dettaglio sorprendente: un ingranaggio in grado di far ruotare l’opera e moltiplicarne gli effetti di luce. Un trucco teatrale, raffinato e modernissimo, firmato da uno dei grandi maestri del Neoclassicismo. LEGGI ANCHE: Davide Stucchi, precarietà e metamorfosi dell’abitare contemporaneo nelle ‘Temporary Rooms’ Paolina Borghese, la Venere di Antonio Canova che fece scandalo (e che domina la Galleria Borghese). La protagonista è la celebre Paolina Borghese come Venere vincitrice, una delle opere più famose conservate alla Galleria Borghese. 🔗 Leggi su Funweek.it

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3000 metri quadri di mammozzone attaccato alla Galleria Borghese, sconciando un pezzo di Roma dall’equilibrio perfetto. Peggio della ballroom alla Casa Bianca che è più brutta. C’è Rutelli, si da ragione a Rampelli e altri fasci, per dire x.com

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Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto: il trucco di CanovaAntonio Canova in Galleria Borghese: la sua Paolina nasconde un ingranaggio che la faceva ruotare, moltiplicando luce e meraviglia. funweek.it