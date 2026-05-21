Abbattuta la scuola media di Ponticino Ora la nuova | sarà l' unica del Comune Elementari a Pergine e Laterina
A Ponticino è in corso la demolizione della vecchia scuola media, un edificio ormai dismesso. Il cantiere si trova nel comune di Laterina Pergine Valdarno, dove le operazioni sono state avviate da alcuni giorni e coinvolgono diverse macchine e operai. La demolizione riguarda la struttura che ha ospitato le scuole medie del paese, lasciando spazio alla realizzazione di un nuovo complesso. Le scuole elementari continueranno a essere presenti a Pergine e Laterina.
È in fase conclusiva a Ponticino la demolizione della vecchia scuola media. Nel cantiere dell'ex edificio scolastico, nel comune di Laterina Pergine Valdarno, macchine e operai sono al lavoro da diversi giorni per abbattere la struttura ormai obsoleta, in vista della costruzione di un nuovo polo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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