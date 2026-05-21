50^ Vogalonga | il percorso della regata la storia e i punti migliori dove vederla

Domenica 24 maggio 2026 si terrà a Venezia la 50ª edizione della Vogalonga, una delle manifestazioni remiere più longeve e popolari della città. La regata, che non prevede competizione, si svolge lungo un percorso stabilito attraverso canali e bacini veneziani, coinvolgendo diverse tipologie di imbarcazioni. La manifestazione, nata per promuovere la tutela della laguna, richiama ogni anno numerosi partecipanti e spettatori, che si radunano in vari punti strategici per seguire il passaggio delle imbarcazioni.

Domenica 24 maggio 2026 torna a Venezia la Vogalonga, storica manifestazione remiera non competitiva che quest’anno festeggia la sua 50ª edizione. Un appuntamento diventato simbolo della città lagunare e della tradizione della voga veneta.LA STORIALa Vogalonga nacque nel 1975 grazie. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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