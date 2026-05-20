Via borse e occhiaie | i rimedi per eliminarle in maniera definitiva
Le occhiaie, le borse sotto gli occhi e il gonfiore del viso sono problemi frequenti legati a notti di sonno insufficienti, stress e stanchezza. Questi disturbi si manifestano con segni visibili che spesso influenzano l’aspetto quotidiano delle persone. La loro comparsa è riconducibile a fattori come l’affaticamento e la mancanza di riposo adeguato, che causano accumulo di liquidi e alterazioni nella zona perioculare. Vari rimedi vengono proposti per ridurne l’effetto, anche se non sempre eliminano i segni definitivamente.
Dormire poche ore, stress e stanchezza possono favorire la comparsa di occhiaie, borse sotto gli occhi e gonfiore del viso. Tuttavia, questi inestetismi non dipendono soltanto dalla mancanza di sonno: anche alimentazione scorretta, invecchiamento della pelle e predisposizione genetica possono. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Diminuire Borse e Occhiaie: Il Vero Motivo per cui il Contorno Occhi Invecchia
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