Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge che mira a limitare i poteri del presidente durante le operazioni militari contro l’Iran. La decisione segue le discussioni tra i senatori e rappresenta un passo verso un maggior controllo del Congresso sulle azioni militari del governo. La proposta di legge è stata approvata con una maggioranza consistente e ora passerà alla fase successiva per eventuali modifiche o approvazioni definitive.

Il Senato USA approva una proposta di legge per limitare i poteri del presidente Donald Trump nella guerra all’Iran. Cosa farà ora il presidente Trump? Il Senato statunitense ha votato a favore di una proposta di legge volta a limitare i poteri di guerra al presidente Donald Trump. La misura costringerebbe Trump a ritirare gli Stati Uniti dalle ostilità in Iran e a chiede l’approvazione del Congresso per continuare l’azione militare. Il risultato è stato una vittoria per i legislatori che sostengono che il potere di inviare truppe in guerra spetta al Congresso, e non al presidente, come sancito dalla Costituzione. La legge sui poteri di guerra è stata approvata nel 1973 in risposta alla guerra in Vietnam. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - USA: il Senato approva una proposta di legge per limitare i poteri di Trump nella guerra all’Iran

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Maine Senate approves of bill providing free preschool lunches

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