Trento bilancio sotto scacco | la Lega minaccia di bloccare l’aula

A Trento, il dibattito sul bilancio si è interrotto bruscamente, poiché alcuni rappresentanti della Lega hanno annunciato l’intenzione di bloccare l’attività dell’aula. La questione riguarda la decisione di ridurre i tempi dedicati agli interventi durante la seduta. Non è ancora chiaro chi abbia preso questa decisione e quale sarà l’effetto del blocco sulla discussione e sull’approvazione del bilancio. La situazione resta in sospeso, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

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? Domande chiave Chi ha deciso di limitare i tempi degli interventi in aula?. Come influirà il blocco della Lega sulla validità del bilancio?. Perché la maggioranza vuole accelerare l'iter senza consultare le opposizioni?. Quali sono le conseguenze del possibile arresto forzato dei lavori?.? In Breve Antonio De Leo e Giuseppe Urbinati criticano la gestione della Commissione bilancio.. La scadenza per gli interventi fissata dalla Lega è entro le ore 21.. Elisabetta Bozzarelli difende l'accelerazione dell'iter per rispettare le scadenze prefissate.. Il rischio procedurale riguarda la trasparenza del dibattito nel Consiglio provinciale.. La tensione sale nelle aule del Consiglio provinciale di Trento mentre la Lega minaccia di bloccare i lavori per il bilancio di previsione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, bilancio sotto scacco: la Lega minaccia di bloccare l’aula ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Affissioni pubbliche, è scontro politico. La Lega: "Sotto scacco la libertà di pensiero"Si accende il dibattito politico dopo l'approvazione della delibera riguardante i criteri per le affissioni negli spazi pubblici. Banche UE sotto scacco: lo shock energetico minaccia i bilanci? Punti chiave Quali settori industriali rischiano il default per l'impennata dei costi energetici? Come influirà il calo del PIL europeo sulla... Il bilancio della polizia: Reati in calo e situazione sotto controllo, non servono i militariLa polizia celebra anche in Trentino il suo patrono San Michele Arcangelo, con una giornata iniziata con una messa celebrata a Trento, nella parrocchia di San Carlo Borromeo, dall'Arcivescovo Lauro ... rainews.it Trento presenta il bilancio di sostenibilità per la stagione 2023/24Riportiamo il comunicato rilasciato ieri dal sito ufficiale dell'Aquila: Aquila Basket Trento presenta il suo secondo Bilancio di Sostenibilità, relativo alla stagione 2023-2024: un documento che ... sportmediaset.mediaset.it