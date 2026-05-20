Thierry Henry e Samsung | così la tecnologia sta cambiando il modo di vivere il calcio

Negli ultimi anni, il modo di seguire il calcio ha subito una trasformazione significativa, influenzata dall’introduzione di nuove tecnologie. Tra gli esempi più evidenti ci sono le iniziative che coinvolgono figure note del mondo sportivo e aziende tecnologiche, come il recente progetto con un ex calciatore e un grande marchio di elettronica di consumo. Queste innovazioni hanno modificato il modo di vivere le partite, rendendolo più interattivo e accessibile rispetto al passato.

Il modo di seguire il calcio è cambiato profondamente negli ultimi anni e, insieme alle abitudini dei tifosi, si è evoluta anche la tecnologia che accompagna l’esperienza della partita. Tra replay sempre più dettagliati, immagini ad alta definizione e sistemi intelligenti capaci di adattarsi in tempo reale, guardare un match oggi significa vivere ogni azione in maniera più immersiva e coinvolgente. È da questa idea che nasce la nuova campagna #WatchItOnASamsung, presentata da Samsung durante un evento esclusivo organizzato a Londra con ospite speciale Thierry Henry. L’ex attaccante francese, protagonista di una conversazione con il giornalista Ben Jacobs, ha raccontato il proprio rapporto con il calcio e il modo in cui la sua visione del gioco sia cambiata nel tempo, prima da calciatore e poi da allenatore e commentatore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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