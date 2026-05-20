The Testaments 2 ci sarà Rinnovato il sequel di The Handmaid' s Tale

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"The Testaments" avrà una seconda stagione. Continua la storia della nuova generazione di giovani donne di Gilead nella serie sequel che amplia l'universo di “The Handmaid's Tale”. L'annuncio del rinnovo di “The Testaments” per un nuovo capitolo è arrivato attraverso un post social della pagina. 🔗 Leggi su Today.it

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