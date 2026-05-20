Taranto | Sofia bambina guarita dal cancro Oggi l' emozione immensa di avere suonato la simbolica campanella
Oggi, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica, si è verificato un momento significativo: una bambina ha suonato la campanella simbolica, segnando la fine del trattamento contro il cancro. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Simba, che ha condiviso l'emozione di questa conquista. La bambina, che aveva ricevuto cure per una diagnosi di tumore, ha vissuto un momento di festa e di speranza insieme a familiari e personale sanitario.
Scritto da Associazione Simba: Oggi in Oncoematologia Pediatrica è successo qualcosa di immenso. Di quelle cose che fermano per un attimo il tempo e fanno esplodere il cuore di gioia. Oggi la campana ha suonato. Ha suonato per Sofia. Ha suonato per dire che è guarita. E in quel suono c’era tutto: la paura attraversata, la forza incredibile di una bambina, l’amore della sua famiglia, le cure, l’attesa, la speranza che non ha mai smesso di vivere. Per noi di SIMBA non esiste musica più bella. Perché la guarigione di una bambina non è “una bella notizia”. È vita che vince. È luce piena. È un miracolo costruito giorno dopo giorno da mani, cuori, coraggio e amore. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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