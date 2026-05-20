Taranto | Sofia bambina guarita dal cancro Oggi l' emozione immensa di avere suonato la simbolica campanella

Oggi, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica, si è verificato un momento significativo: una bambina ha suonato la campanella simbolica, segnando la fine del trattamento contro il cancro. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Simba, che ha condiviso l'emozione di questa conquista. La bambina, che aveva ricevuto cure per una diagnosi di tumore, ha vissuto un momento di festa e di speranza insieme a familiari e personale sanitario.

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