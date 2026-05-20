Pizze fredde e ricavi crollati | catena di ristoranti chiede 100 milioni a Pizza Hut per colpa dell'IA
Una catena di ristoranti affiliata a Pizza Hut ha presentato una richiesta di risarcimento di 100 milioni di euro all’azienda madre, sostenendo che l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale nei processi produttivi abbia causato problemi come pizze fredde e ricavi in calo. La causa si basa sull’accusa che l’implementazione dell’IA abbia influenzato negativamente la qualità del servizio e i risultati economici dell’attività. La questione è ora al centro di un procedimento legale che coinvolge le due aziende.
Una catena di ristoranti affiliata a Pizza Hut ha chiesto 100 milioni di risarcimento all'azienda madre per averla obbligata a integrare un modello di intelligenza artificiale nei propri processi produttivi. Secondo la catena di ristoranti, l'introduzione dell'IA avrebbe rallentato le consegne e peggiorato la qualità del servizio, comportando un crollo verticale del fatturato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Un nuovo test sta smascherando i limiti e l’arroganza dell’IA: cos’è l’Humanity’s Last ExamIl test "Humanity's Last Exam" ha sfidato i modelli avanzati di intelligenza artificiale con 2.
Il Ministero dell’Interno chiede 3 milioni di euro al Leoncavallo: “Processo politico che crea un precedente”È iniziato il processo civile nel quale il Ministero dell'Interno chiede all'Associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo di risarcire i 3 milioni...