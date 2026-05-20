Pizze fredde e ricavi crollati | catena di ristoranti chiede 100 milioni a Pizza Hut per colpa dell'IA

Una catena di ristoranti affiliata a Pizza Hut ha presentato una richiesta di risarcimento di 100 milioni di euro all’azienda madre, sostenendo che l’introduzione di un sistema di intelligenza artificiale nei processi produttivi abbia causato problemi come pizze fredde e ricavi in calo. La causa si basa sull’accusa che l’implementazione dell’IA abbia influenzato negativamente la qualità del servizio e i risultati economici dell’attività. La questione è ora al centro di un procedimento legale che coinvolge le due aziende.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui