One Wine Night 2026 | vino solidarietà e territorio si incontrano all' Hangar di Como

Il 21 maggio 2026 si terrà presso l’hangar dell’Aero Club Como la nona edizione di One Wine Night, un evento che unisce vino, solidarietà e territorio. La manifestazione, tra le più attese della primavera nella zona, prevede l’esposizione di diverse cantine e iniziative legate al mondo vinicolo. L’evento si svolge in un’atmosfera informale e coinvolgente, offrendo ai partecipanti l’opportunità di degustare varietà di vino e di conoscere più da vicino le realtà del settore.

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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera lariana: la 9ª edizione della One Wine Night, in programma il 21 maggio 2026 presso l’hangar dell’Aero Club Como. Un evento che negli anni ha saputo unire passione per il vino, convivialità e impegno concreto a favore del sociale.La formula. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perfect Wine Night | Liebherr L'export del vino italiano continua a incontrare difficoltà anche all'inizio del 2026, con una contrazione tendenziale del valore nel primo bimestre attestata a -13,3%, pari a 1,03 miliardi di euro, secondo i dati recenti dell'Istat. Un'analisi dell'... x.com Finalmente ho ricevuto alcuni bonus del pre-ordine di Fatal Frame 2 Remake che ho ordinato dal Giappone, ho pensato di condividere qui le foto di questi in mano, visto che sembra che non otteniamo mai nulla di interessante al di fuori del Giappone : r/fatalfr reddit