One Wine Night 2026 | vino solidarietà e territorio si incontrano all' Hangar di Como

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 maggio 2026 si terrà presso l’hangar dell’Aero Club Como la nona edizione di One Wine Night, un evento che unisce vino, solidarietà e territorio. La manifestazione, tra le più attese della primavera nella zona, prevede l’esposizione di diverse cantine e iniziative legate al mondo vinicolo. L’evento si svolge in un’atmosfera informale e coinvolgente, offrendo ai partecipanti l’opportunità di degustare varietà di vino e di conoscere più da vicino le realtà del settore.

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Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera lariana: la 9ª edizione della One Wine Night, in programma il 21 maggio 2026 presso l’hangar dell’Aero Club Como. Un evento che negli anni ha saputo unire passione per il vino, convivialità e impegno concreto a favore del sociale.La formula. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Perfect Wine Night | Liebherr

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