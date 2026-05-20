Le previsioni meteo in Italia indicano un miglioramento nelle prossime ore, grazie all’arrivo di un’alta pressione che si sta rafforzando sul bacino del Mediterraneo. Le temperature, che erano state più contenute negli ultimi giorni, tendono a salire un po’ ovunque, da Nord a Sud. La stabilità atmosferica dovrebbe favorire condizioni soleggiate e cieli poco nuvolosi, creando un quadro meteorologico più favorevole rispetto alle giornate precedenti.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Meteo Italia in graduale miglioramento nelle prossime ore grazie al rinforzo dell’ alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Le temperature sono attese in aumento su gran parte della penisola, con condizioni più stabili al Centro-Sud e residua instabilità pomeridiana sulle aree montuose del Nord e dell’Appennino. Dopo i temporali e le precipitazioni degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica tenderà infatti a favorire un quadro più stabile, accompagnato da valori termici superiori alle medie stagionali soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle Isole Maggiori. Alta pressione in rinforzo sull’Italia. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Italia: torna l’alta pressione, temperature in aumento da Nord a Sud

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METEO - torna l'alta pressione dopo il freddo e la neve

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