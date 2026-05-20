Manfredonia moto e scooter sfrecciano e parcheggiano all’interno dei Giardini Scaloria
A meno di due mesi dall’inaugurazione dei Giardini Scaloria, si sono verificati episodi di moto e scooter che sfrecciano all’interno dell’area, con alcuni veicoli che vengono parcheggiati tra le aiuole e le zone pedonali. Questi comportamenti sono stati segnalati da alcuni cittadini e rappresentano una situazione che ha suscitato preoccupazione tra i visitatori. Nessuna misura di controllo o intervento è stata ancora adottata per gestire il problema.
Neanche due mesi dopo l’inaugurazione dei Giardini Scaloria assistiamo già a scene che lasciano molta amarezza. Un’area pubblica nasce per essere vissuta da famiglie, bambini, ragazzi e cittadini nel rispetto delle regole e della convivenza civile. Vedere moto e scooter sfrecciare o parcheggiati all’interno del parco, a pochi passi dalle aree frequentate ogni giorno da tante persone, non è soltanto un gesto scorretto: è il segno di una preoccupante mancanza di rispetto verso la città e verso chi cerca di vivere questi spazi con educazione e senso civico. Il problema, infatti, non riguarda solo i mezzi parcheggiati dove non dovrebbero stare. Il vero problema è l’idea che tutto sia concesso, che gli spazi pubblici possano essere utilizzati senza alcuna attenzione per gli altri e senza il minimo rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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