L’utopia dell’introvabile | la moda d’archivio snobba il mercato tradizionale
Nel centro delle principali città del lusso, si trovano magazzini climatizzati che custodiscono capi di abbigliamento di epoche passate. Questi capi, appartenenti a collezioni storiche, sono spesso considerati introvabili e di grande valore. Tuttavia, il mercato tradizionale di moda raramente si occupa di questi pezzi, che vengono conservati e venduti principalmente attraverso reti di collezionisti e rivenditori specializzati. La scena si svolge in ambienti nascosti e riservati, lontano dalle luci delle passerelle.
Life&People.it C’è qualcosa di profondamente ironico nel fatto che, nel cuore pulsante delle capitali del lusso, le luci più accecanti non illuminino le passerelle dell’ultima stagione, ma i sotterranei climatizzati dove riposano i fantasmi del ventesimo secolo. Guardare una sfilata contemporanea oggi evoca spesso una sensazione di déjà-vu industriale; al contrario, accarezzare il tessuto di una giacca d’avanguardia del 1996 restituisce il brivido dell’imprevisto. Se l’ industria della moda ha prosperato per decenni sull’imperativo categorico del “prossimo grande successo”, oggi si sancisce un’inversione a U senza precedenti: la vera distinzione non si compra più in boutique, si scava nel tempo attraverso la moda d’archivio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Notizie e thread social correlati
L’utopia dell’introvabile: la moda d’archivio che snobba il mercato tradizionaleIn alcune delle principali città dedicate al lusso, le vetrine delle boutique spesso mostrano le collezioni più recenti, ma sono i magazzini nascosti...
Argomenti più discussi: Moda d'archivio: l'ascesa del collezionismo vintage d'alta gamma; Migliori scarpe da running uomo: come scegliere il giusto modello; Novità Festival Cannes 2026: il trionfo dell'eleganza senza tempo; Vincitori e migliori look della serata finale Festival di Cannes: il grande ritorno della couture d’archivio.
Attore, regista e cantante. Attivo principalmente in teatro, ma anche alla TV fin dall'epoca delle trasposizioni di testi teatrali in bianco e nero; spettacoli e ruoli caratterizzati da una forte connotazione comica (commedie brillanti, surreali e oniriche). Recitava spe facebook