L’utopia dell’introvabile | la moda d’archivio snobba il mercato tradizionale

Notizia in breve

Nel centro delle principali città del lusso, si trovano magazzini climatizzati che custodiscono capi di abbigliamento di epoche passate. Questi capi, appartenenti a collezioni storiche, sono spesso considerati introvabili e di grande valore. Tuttavia, il mercato tradizionale di moda raramente si occupa di questi pezzi, che vengono conservati e venduti principalmente attraverso reti di collezionisti e rivenditori specializzati. La scena si svolge in ambienti nascosti e riservati, lontano dalle luci delle passerelle.