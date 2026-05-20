Lisa vittima di revenge porn a 14 anni | Vergogna autolesionismo solitudine Ora sogno di diventare magistrato
Lisa, ora 26 anni e residente a Firenze, ha vissuto un’esperienza difficile a 14 anni quando è stata vittima di revenge porn. Nel corso degli anni ha affrontato sentimenti di vergogna, autolesionismo e solitudine, che l’hanno segnato profondamente. Attualmente, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, sta svolgendo la pratica forense in uno studio legale e si dedica all’attivismo a favore delle donne vittime di violenza attraverso un’associazione. La sua storia viene raccontata in un’intervista rilasciata a Fanpage.
Lisa, oggi 26enne, residente a Firenze, laureata in Giurisprudenza, alle prese con la pratica forense in uno studio legale e attivista a sostegno delle donne vittime di violenza nell'associazione Scarpetta Rossa, racconta a Fanpage.it cosa significa aver subito revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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