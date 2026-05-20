Due attrici sono state escluse dal concorso principale del Festival di Cannes a causa di comportamenti considerati inappropriati. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno deciso di non includerle nella selezione. La scelta ha suscitato polemiche tra gli addetti ai lavori e il pubblico. La manifestazione si concentra ora su figure di attrici non perfette, che rappresentano un nuovo modo di interpretare il ruolo femminile nel cinema.

Life&People.it La storia di Cannes coincide intimamente con la cronaca delle trasformazioni sociali più profonde del Novecento e dell’era moderna. Nata per celebrare l’eccellenza assoluta della settima arte, la kermesse francese mantiene intatto il suo ruolo di barometro delle inquietudini e dei desideri del presente. In questa edizione l’eco delle grandi dive rassicuranti del passato si affievolisce e guarda ad una frattura narrativa imponente. Tra le pellicole più applaudite e discusse i migliori film del Festival di Cannes 2026 condividono un anelito comune che sancisce la fine definitiva della protagonista perfetta. Svanisce quindi quell’esigenza l’esigenza di compiacere lo spettatore con figure femminili edificanti, muse angelicate, vittime sacrificali, pronte al martirio – e spesso al matrimonio – pur di salvare gli altri. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Le nuove “cattive” del Festival di Cannes: perché si celebrano le antieroine imperfette?

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