Tarantini Time Quotidiano Una scrittrice in crisi creativa, tre donne che entrano improvvisamente nella sua quotidianità e un equilibrio destinato lentamente a spezzarsi. Debutterà sabato 30 maggio alle ore 21 sul palco del Teatro Orfeo di Taranto “Le amiche di Olga”, il nuovo spettacolo teatrale scritto e diretto da Clarizio Di Ciaula. La produzione porterà in scena la Compagnia del Teatro Orfeo, nata dall’esperienza della Scuola di Recitazione del teatro tarantino, giunta al decimo anno di attività. Un percorso formativo che nel tempo ha dato vita a una realtà scenica stabile composta da giovani interpreti e nuove produzioni originali. In scena ci saranno Deborah De Tommaso, Valentina Ferrari, Clarissa Guida, Ketty Monetti, Margot Pompilio e Ilaria Taurino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Le amiche di Olga” debutta al Teatro Orfeo tra commedia e mistero psicologico

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