Il penultimo turno della poule scudetto in Jupiler League si gioca giovedì 21 maggio 2026 alle 20:30. La squadra di Saint-Gilloise affronta in trasferta il KAA Gent. La squadra ospite, guidata da Hubert, cerca punti per mantenere vive le speranze di vincere il campionato. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni coinvolte nella lotta per il titolo.

Penultimo turno della poule scudetto in Jupiler League belga e il Saint-Gilloise di Hubert cerca punti sul campo del KAA Gent per sperare ancora nel titolo. I Buffaloos hanno ancora speranze di agguantare il quarto posto che darebbe la qualificazione all’Europa League, ma devono anche guardarsi dal KV Mechelen sesto e a pari punti (ma sotto per la differenza reti complessiva). Sarà battaglia in questi ultimi 180. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - KAA Gent-Saint-Gilloise (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Saint-Gilloise-KAA Gent (mercoledì 22 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiQuarto turno della poule scudetto di Jupiler League belga e il Saint-Gilloise cerca la fuga verso il titolo nella sfida interna contro il KAA Gent.

KAA Gent-Saint-Gilloise (giovedì 21 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/3BJdMiV #scommesse #pronostici x.com

Gent moet via loodzwaar programma naar vierde plek: Union heeft tik gekregenNog minstens één plekje stijgen, liefst twee: dat is het doel van KAA Gent voor de laatste twee speeldagen in de Champions' Play-Off. Geen eenvoudige klus, al helemaal met het programma indachtig. De ... msn.com

Live-discussie: Tweede helft tussen Union SG en KAA GentZet Union SG een nieuwe stap richting de titel? Na de winst tegen Club Brugge mag het alvast beginnen hopen. Dan moet het eerst wel nog voorbij KAA Gent geraken. De recente onderlinge resultaten ... msn.com