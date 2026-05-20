Il nuovo Torino Comics all' aperto | biglietti scontati su ShopToday

Da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno si terrà a Torino una manifestazione dedicata alla cultura pop, con un'edizione all'aperto. L'evento, noto come Torino Comics, si svolge ogni anno e coinvolge appassionati di fumetti, videogiochi e altri media. I biglietti sono disponibili con sconti speciali su una piattaforma di vendita online. La manifestazione offre diverse attività, tra cui incontri con autori, esposizioni e sessioni di gioco.

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Da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno torna Torino Comics, la storica manifestazione dedicata alla cultura pop. Per celebrare il prestigioso traguardo delle 30 edizioni quest'anno si trasformerà in un grande festival all'aperto e lascerà i padiglioni del Lingotto per trasferirsi nella cornice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Parc Animalier D’Introd, ingressi scontati con ShopTodayHai mai sognato di vedere un microsistema nel palmo di una mano? Ecco, il Parc Animalier d’Introd offre tutto questo e molto di più. Leggi anche: Una gita fuori porta al Parc Animalier D'Introd, ingressi scontati con ShopToday Il torino comics a Collegno, grazieee così non pago il biglietto ma me la faccio a piedi muahah anche se è lunghetto ma sti cazzi, manco l'ingresso si paga, comprerò di sicuro niente quindi assuluto risparmio yooo (così andrò al mio primo Torino Comics) x.com Torino comics 26 reddit Il nuovo Torino Comics all'aperto: biglietti scontati su ShopTodayDa sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno torna Torino Comics, la storica manifestazione dedicata alla cultura pop. Per celebrare il prestigioso traguardo delle 30 edizioni quest'anno si trasformerà in u ... torinotoday.it Torna a Torino Comics il quartiere giapponeseDal 30 maggio al 1° giugno Torino Comics festeggia la sua 30° edizione negli spazi della Certosa Reale e del Parco Dalla Chiesa di Collegno. Il Chiostro maggiore della Certosa Reale ospita un grande r ... nuovaedizione.ecodelverbano.it