Google rivoluziona la sua ricerca con l’IA e lancia un messaggio chiaro ai rivali

Google ha annunciato di aver integrato la sua intelligenza artificiale più avanzata nella funzione di ricerca. La società ha comunicato che questa novità permette di migliorare i risultati delle ricerche con strumenti più sofisticati e di offrire risposte più precise agli utenti. L’obiettivo dichiarato è di rendere più efficace l’esperienza di ricerca, puntando sulla tecnologia AI come elemento centrale. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di rilascio o sui dettagli tecnici di questa integrazione.

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“Stiamo portando le capacità della nostra intelligenza artificiale più avanzata direttamente nella ricerca”. A dirlo è Liz Reid, vicepresidente di Google Search, durante l’annuale conferenza degli sviluppatori. Non è un appuntamento qualunque, ma un momento fondamentale per il fare il punto sui nuovi strumenti. Quanto appena annunciato da Big G potrebbe rivoluzionare il modo di navigare. Sicuramente, dopo decenni, Google cambia il motore di ricerca integrandolo con un assistente di IA. “Con l’ingresso in questa nuova era la ricerca sarà più potente e utile che mai”, spiega il ceo Sundar Pichai. Questi agenti personali lavorano in background, sono attivi giorno e notte 7 giorni 7 per monitorare tutto il possibile, così da dare risposte soddisfacenti e quanto più accurate agli utenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Google rivoluziona la sua ricerca con l’IA e lancia un messaggio chiaro ai rivali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Commentiamo le RICERCHE GOOGLE più strane degli italiani nel 2025 Sullo stesso argomento L’IA rivoluziona Google Workspace: addio ai compiti ripetitivi? Cosa sapere Google integra l'intelligenza artificiale in Workspace durante il Cloud Next 2026. Google Traduttore: l’IA Gemini rivoluziona il modo di parlare con il mondo? Cosa sapere Google integra l'IA Gemini in Google Traduttore per gestire un trilione di parole mensili. Classificazione Google(TG:e10838).qzh - Results on X | Live Posts & Updates x.com Google rivoluziona il motore di ricerca con l’IAIl colosso tecnologico ha presentato importanti aggiornamenti per Search, Gemini e occhiali dotati di IA, nel suo percorso verso un ecosistema incentrato sull’IA. it.euronews.com Google I/O 2026: comandi vocali avanzati rivoluzionano Docs, Keep e GmailAnche Google Keep vedrà un'integrazione vocale potenziata. La voce dell'utente potrà essere utilizzata per registrare pensieri che verranno poi trasformati in note o liste strutturate grazie all'intel ... it.blastingnews.com