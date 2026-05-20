Giro d' Italia 2026 | altimetria e percorso di tutte le tappe

Il Giro d'Italia 2026 si svolge dal 8 al 31 maggio, con partenza e arrivo in Italia. La corsa comprende 21 tappe per un totale di 3459,2 chilometri, distribuiti in tre settimane di gara. Il percorso prevede diverse tipologie di tracciato, con tappe pianeggianti, collinari e di alta montagna, e un dislivello complessivo di 49.000 metri. La gara attraversa varie regioni e presenta numerosi salite e discese che caratterizzano il percorso totale.

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Il Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito. Alla 109esima edizione della corsa rosa i corridori in 3 settimane affrontano un percorso totale di 3459,2 km suddiviso in 21 tappe e un dislivello di 49.150 metri. La grande partenza, le prime tre tappe, hanno. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 | The Route VIDEO: Highlights Tappa 11 Giro d’Italia 2026 x.com From Peter Sagan to Victor Campenaerts to... the 2026 Giro d'Italia reddit LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 11 oggi Porcari-Chiavari in diretta, Narvaez la spunta su Mas, Ulissi 3°Diretta live Giro tappa 11 mercoledì 20 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Porcari a Chiavari: attenzione alle fughe. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it Giro d'Italia 2026, Narváez vince l'11^ tappa. Eulalio ancora in maglia rosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, 11^ tappa Porcari (Paper District)-Chiavari: percorso e altimetria ... tg24.sky.it