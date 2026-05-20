FC 26 PROGETTO PERCORSO CARRIERA TOTS | GUIDA ALLA NUOVA EVO A TAPPE

Da imiglioridififa.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 15 maggio, EA Sports ha avviato la prima fase di un nuovo percorso evolutivo dedicato a un progetto chiamato “Percorso Carriera TOTS”. L’annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale, segnando l’inizio di una serie di aggiornamenti che interesseranno il settore. La presentazione riguarda una guida dettagliata alla nuova evoluzione, strutturata in tappe successive, e si inserisce in un piano più ampio di miglioramenti per il prodotto.

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EA Sports ha rotto gli indugi e ha lanciato stasera, 15 maggio, la prima fase di un percorso evolutivo importante. Si chiama “Percorso Carriera TOTS” e permetterà a un singolo giocatore di scalare le gerarchie fino a diventare un fuoriclasse da 93 OVR. Ecco come funziona il primo step e perché la scelta del giocatore è cruciale. La novità di questo sistema è la progressione programmata. Non è una singola sfida, ma un viaggio in tre atti che trasformerà un attaccante (fino a un massimo di 89 OVR ) in una stella assoluta. Se hai un “pupillo” nel club che è rimasto indietro rispetto ai TOTS attuali, questo è il momento di riportarlo in auge. Tabella di Marcia: La scalata verso il 93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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