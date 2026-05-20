Dopo l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La trasmissione, conosciuta come tg satirico, è condotta da Antonio Ricci. Chi desidera rivedere la puntata può cercarla sulle piattaforme di streaming ufficiali oppure sul sito web del programma, dove vengono caricati i contenuti delle puntate già trasmesse. La replica rimane disponibile per un certo periodo di tempo dopo la messa in onda.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 20 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 20 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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