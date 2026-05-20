cerasa e il manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo

Il direttore del Foglio quotidiano, Claudio Cerasa, ha partecipato a uno degli appuntamenti della serie Incontri con l’autore, qui a Trento, ma quello che ha scritto «non è un libro, è un appello quasi disperato a osservare la realtà per quello che è, non per quello che appare». Il suo L’antidoto - Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo (Silvio Berlusconi editore) è un saggio contro, nell’ordine, «la società del rancore», la relativa narrazione ansiogena con il relativo «circo mediatico», e l’uso politico del pessimismo, che in politica alimenta naturalmente il populismo e nell’informazione una diffusa convinzione che porta a considerare notizia soltanto una cattiva notizia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Claudio Cerasa a Deejay Chiama Italia con il libro L'antidoto

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