Centro storico il Comune istituisce una nuova isola pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce una zona pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto, nel centro storico. La decisione è stata firmata oggi dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile, Roberto Biondo. La nuova area riguarda una porzione di piazza SS. e mira a rendere più accessibile e sicuro lo spazio pubblico in quella zona. La modifica entrerà in vigore a breve, senza ancora indicazioni precise sui tempi di attuazione.

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Una nuova area pedonale nel cuore del centro storico. Con un'ordinanza firmata oggi dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile, Roberto Biondo, il Comune ha disposto la pedonalizzazione di una parte di piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto, nel tratto compreso tra vicolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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