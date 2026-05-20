Centro storico il Comune istituisce una nuova isola pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto
Il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce una zona pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto, nel centro storico. La decisione è stata firmata oggi dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile, Roberto Biondo. La nuova area riguarda una porzione di piazza SS. e mira a rendere più accessibile e sicuro lo spazio pubblico in quella zona. La modifica entrerà in vigore a breve, senza ancora indicazioni precise sui tempi di attuazione.
Una nuova area pedonale nel cuore del centro storico. Con un'ordinanza firmata oggi dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile, Roberto Biondo, il Comune ha disposto la pedonalizzazione di una parte di piazza SS. Quaranta Martiri al Casalotto, nel tratto compreso tra vicolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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