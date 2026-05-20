Centro storico il Comune istituisce una nuova isola pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto

Il Comune ha emanato un'ordinanza che istituisce una zona pedonale in piazza Quaranta Martiri al Casalotto, nel centro storico. La decisione è stata firmata oggi dal dirigente dell'ufficio Pianificazione e mobilità sostenibile, Roberto Biondo. La nuova area riguarda una porzione di piazza SS. e mira a rendere più accessibile e sicuro lo spazio pubblico in quella zona. La modifica entrerà in vigore a breve, senza ancora indicazioni precise sui tempi di attuazione.

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