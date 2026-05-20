Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si avvicina la fine dell’anno scolastico attuale, le Regioni italiane stanno pubblicando le delibere relative ai calendari scolastici per il prossimo anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre variano da regione a regione e vengono rese pubbliche tramite documenti ufficiali. Questi calendari ufficializzano anche le festività e i periodi di vacanza che interesseranno le scuole durante l’anno scolastico. La pubblicazione delle delibere rappresenta un passaggio fondamentale per le scuole, le famiglie e gli studenti.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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