Calendario scolastico 2026 27 quando inizia la scuola a settembre | le date per regione AGGIORNATO

Mentre si avvicina la fine dell’anno scolastico attuale, le Regioni italiane stanno pubblicando le delibere relative ai calendari scolastici per il prossimo anno 20262027. Le date di inizio delle lezioni a settembre variano da regione a regione e vengono rese pubbliche tramite documenti ufficiali. Questi calendari ufficializzano anche le festività e i periodi di vacanza che interesseranno le scuole durante l’anno scolastico. La pubblicazione delle delibere rappresenta un passaggio fondamentale per le scuole, le famiglie e gli studenti.

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Mentre l’anno scolastico in corso volge quasi al termine, le Regioni pubblicano le delibere relative ai calendari per il 20262027. Restano ferme, per tutte le scuole, le festività nazionali previste dalla normativa. L'articolo Calendario scolastico 202627, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Calendario scolastico 2026-2027 Lazio: quando si torna a scuola, ponti e vacanze Le Regioni iniziano a pubblicare le delibere per il rientro in classe: ecco il calendario scolastico 2026/27 con i giorni di chiusura e le novità. #Didattica x.com Calendario scolastico, in Campania si ritornerà in classe il 15 settembreIn Campania le lezioni riprenderanno il 15 settembre e si chiuderanno l’8 giugno 2027 per primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno. Lo ha stabilito la Giunta reg ... orizzontescuola.it Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 2026/2027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria ... fanpage.it date/luoghi del Live Tour aespa-2026/27 annunciati (Luoghi da determinare) reddit