Allarme terrorismo in Italia succede proprio adesso! Interviene la polizia

Da tvzap.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, a Firenze, la polizia ha arrestato un ragazzo di 15 anni nato in Tunisia, sospettato di essere coinvolto in attività legate alla radicalizzazione jihadista. L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine, si inserisce in un contesto di contrasto al terrorismo internazionale. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno eseguito il fermo e avviato le indagini per approfondire i legami e le eventuali minacce legate al giovane.

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Firenze è stata al centro di una delicata operazione di antiterrorismo che ha portato al fermo di un ragazzo di 15 anni, nato in Tunisia, ritenuto coinvolto in un percorso di radicalizzazione jihadista. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minore avrebbe avviato una fase operativa di preparazione di un’azione violenta sul territorio nazionale. L’intervento è stato eseguito dalla polizia di Stato al termine di un’attività di monitoraggio e riscontri condotti dalla Digos, con l’obiettivo di prevenire un possibile attentato. La misura è stata disposta in ragione del rischio ritenuto concreto e della gravità degli indizi raccolti nel corso delle indagini. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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