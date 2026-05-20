Ale-Jet Petacchi e la Lucchesia Vivere qui una scelta di vita

Ale-Jet Petacchi ha deciso di vivere nella Lucchesia, preferendo Montecarlo per la campagna, la serenità e il paesaggio. Ha anche scelto di avere molti animali intorno a sé, trovando in questa zona un ambiente che rispecchia le sue preferenze. La sua presenza nella zona è stata notata dai residenti, che lo hanno visto spesso frequentare i luoghi di interesse locale. La sua scelta di trasferirsi in questa regione risale a qualche tempo fa e continua a mantenere un legame con il territorio.

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