Ale-Jet Petacchi e la Lucchesia Vivere qui una scelta di vita
Ale-Jet Petacchi ha deciso di vivere nella Lucchesia, preferendo Montecarlo per la campagna, la serenità e il paesaggio. Ha anche scelto di avere molti animali intorno a sé, trovando in questa zona un ambiente che rispecchia le sue preferenze. La sua presenza nella zona è stata notata dai residenti, che lo hanno visto spesso frequentare i luoghi di interesse locale. La sua scelta di trasferirsi in questa regione risale a qualche tempo fa e continua a mantenere un legame con il territorio.
Ha scelto Montecarlo per la campagna, la tranquillità, la bellezza del paesaggio e la possibilità di circondarsi di tanti animali. Alessandro Petacchi, uno dei campioni più amati degli ultimi decenni del ciclismo italiano (vincitore di una Milano-Sanremo, di 22 tappe al Giro, 6 al Tour de France e 20 alla Vuelta), è apprezzato come opinionista. Quali sono le prime sensazioni su questo Giro 2026? "Si è capito subito che Vingegaard era in ottime condizioni, mi è piaciuto Pellizzari, poteva anche aspirare ad un piazzamento importante, magari il podio, anche se il suo handicap è la cronometro. La tappa di Corno alle Scale lo ha penalizzato". Lei... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Fumogeni accesi, bandiere alte e un urlo solo “Alè alè alè, Arezzo alè!”
Leggi anche: Suviana, due anni dopo. Il dolore della famiglia D’Andrea: “Ale era la nostra vita, continuate a indagare”