Addio Lenina l’ex preside e vicesindaco trovata senza vita in casa

Nelle prime ore del mattino, la comunità di Piobbico si è svegliata con la notizia della morte di Lenina Donini, ex preside e vicesindaco. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, mentre non sono stati ancora rese note le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i residenti e le persone che avevano conosciuto la figura pubblica.

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Piobbico (Pesaro Urbino), 20 maggio 2026 – Una terribile notizia giunta nelle prime ore del mattino ha sconvolto la quiete cittadina per la scomparsa di Lenina Donini. Ex dirigente scolastico delle locali scuole medie e istituto superiore di ragioneria e alberghiero di Piobbico. È stata trovata esanime nella sua area abitazione. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacainfermiera-modena-turista-tedesca-senza-gambe-amputata-nardb32d Le cause del decesso. Da qualche giorno aveva manifestato disturbi per un possibile attacco influenzale ma nulla faceva supporre una simile e immatura scomparsa. Le chiare cause del suo decesso non sono ancora rese ufficiali e nemmeno giorno ed ora delle sue esequie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio Lenina, l’ex preside e vicesindaco trovata senza vita in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Settantenne trovata senza vita in casa, era deceduta da una settimanaNon la vedevano uscire dall’appartamento da una settimana, così i vicini di casa hanno lanciato l’allarme.