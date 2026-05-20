22 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 maggio segna il 142º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per una personalità determinata e riflessiva, con abilità nel gestire le difficoltà con calma e razionalità. In questa giornata si verificano eventi e segnali astrologici che influenzano i vari segni zodiacali, offrendo un quadro generale delle tendenze e delle caratteristiche associate a questa data. L’almanacco fornisce dettagli specifici su aspetti planetari e influenze astrali per chi desidera approfondire.

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Il 22 maggio è il 142º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e riflessivo, con una forte capacità di affrontare le sfide con equilibrio e lucidità.Santo del giorno: Santa Rita da Cascia.Proverbio del giorno: Per Santa Rita, ogni rosa è fiorita.Fatti salienti: Nel 1873. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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