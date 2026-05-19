Nuova BMW Serie 1 2028 | come cambia l’entry level tedesca?

BMW ha annunciato i piani per la quarta generazione della Serie 1, prevista per il 2028. La casa automobilistica tedesca ha comunicato che il nuovo modello introdurrà modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti, con aggiornamenti tecnologici e di design. La vettura continuerà a essere il modello di ingresso nel segmento delle compatte della marca, con un’attenzione particolare a migliorare le prestazioni e l’efficienza. Per ora, non sono stati rivelati dettagli specifici sui motori o sulle caratteristiche tecniche.

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I piani di BMW per la nuova Serie 1 del 2028 (la quarta generazione) delineano un progetto molto ambizioso. Mentre concorrenti storiche come la Mercedes Classe A e l’Audi A1 si avviano verso il pensionamento o verso profonde trasformazioni strutturali, BMW ha confermato ufficialmente che continuerà a investire sulla sua “entry-level” e, soprattutto, che rimarrà una hatchback pura, rifiutando la tendenza a trasformarla in un piccolo SUV o monovolume. Dal punto di vista estetico, Oliver Heilmer (responsabile del design delle compatte BMW) guiderà il modello verso una forte rivoluzione visiva ispirata ai concept della Neue Klasse: Per gestire... 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW Serie 1 2028: come cambia l’entry level tedesca? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA NUOVA BMW ELETTRICA CAMBIA TUTTO. Sullo stesso argomento Leggi anche: Corsair Vengeance LPX 3200MHz: 8GB per gaming entry-level Lg oled tv entry level in sconto 50% su best buyquesto testo analizza l’offerta in corso per la LG B5 Series OLED da 48 pollici disponibile da Best Buy, con uno sconto significativo legato al... La BMW Serie 1 torna in una veste tutta nuova: il render anticipa le forme x.com La mia BMW serie 1 1 1.6 118i msport. Opinioni? reddit BMW torna al passato: Serie 1 a trazione posteriore, ma solo sull'elettricaNel 2028 debutterà un'inedita motorizzazione, che riporterà la trazione sull'asse giusto. Affiancherà l'attuale gamma che avrà la novità dell'ibrido plug-in ... auto.it La BMW Serie 1 torna in una veste tutta nuova: il render anticipa le formeAncora due anni e BMW proporrà sul mercato la nuova Serie 1. A partire dal 2028 il costruttore tedesco ha in mente una super evoluzione ... hdmotori.it