Marche Teatro da record | oltre 113mila presenze e produzioni in crescita del 25%

Marche Teatro ha concluso gli ultimi tre anni con oltre 113.000 presenze complessive, segnando un incremento del 25% nelle produzioni rispetto al periodo precedente. Durante l’Assemblea dei Soci, è stato presentato un bilan delle attività svolte, evidenziando una crescita sia artistica che organizzativa. L’ente, riconosciuto come Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale, ha condiviso i risultati raggiunti in un periodo di sviluppo e di ampliamento delle sue iniziative.

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ANCONA - Si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Marche Teatro scarl – Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale – nel corso della quale sono stati illustrati e condivisi i risultati raggiunti negli ultimi tre anni di attività, caratterizzati da una forte crescita artistica, organizzativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cimone, una stagione da record. Venduti oltre 200mila skipass: "Presenze aumentate del 25%"Si chiude con numeri da record la stagione invernale del monte Cimone, iniziata l’8 dicembre 2025 e conclusa nel giorno di Pasquetta. FENICE S.P.A - Results on X | Live Posts & Updates x.com Muse, il bilancio in attivo. Qualità ancora più alta. Marche Teatro, l’assemblea dei soci ratifica l’incremento degli utiliANCONA C’è aria di festa ai piani alti del teatro delle Muse. Marche Teatro consegna un bilancio che si chiude in positivo e a conferma del buon lavoro svolto in questi ultimi ... corriereadriatico.it Marche Teatro, bilancio positivo e +102% spettatori delle sue produzioniDati che confermano un percorso di crescita sostenibile fondato su una gestione responsabile e su una visione strategica di lungo periodo. (ANSA) ... ansa.it