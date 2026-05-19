Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 19 maggio 2026

Oggi i principali quotidiani sportivi italiani sono in edicola con le loro prime pagine. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport hanno pubblicato le loro aperture dedicate alle notizie più recenti nel mondo dello sport. Le prime pagine presentano titoli e immagini relative agli eventi e alle competizioni che si sono svolti nelle ultime ore, offrendo un’istantanea delle notizie più rilevanti del giorno. I giornali si concentrano su calcio, atletica e altri sport di rilievo.

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