A Cannes, l’attore ha mostrato un look insolito, spiegando di essersi ispirato ai registi delle prime decadi del cinema. Ha dichiarato di aver voluto rifarsi a stili e immagini che hanno caratterizzato le figure dietro le quinte del passato. Durante l’evento, ha indossato un abbigliamento che richiama le mode di epoche diverse, con dettagli che richiamano gli stili dei registi dagli anni ’20 agli anni ’60. La scelta ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti sulla famosa passerella.

Travolta ha ammesso di essersi ispirato al look dei registi nel corso dei decenni, dagli anni '20 agli anni '60, e di aver "interpretato la parte" del regista John Travolta è stato uno degli ospiti più prestigiosi dell'ultimo Festival di Cannes durante il fine settimana dove ha presentato il suo primo film in assoluto nel ruolo di regista. Tuttavia, Travolta ha presentato anche qualcos'altro che ha attirato ancora più attenzione: un nuovo look sorprendente composto da una barba scura e rasata, occhiali circolari dalla montatura sottile e una serie di berretti indossati in modo trasandato. John Travolta ha spiegato il suo nuovo look a Cannes "Sono nel mondo del cinema da oltre 50 anni, ma quando ripenso al passato non riesco a distinguere gli eventi l'uno dall'altro", ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - John Travolta e il suo strano look a Cannes: "Ho copiato i registi del passato"

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John Travolta SHOCKS Fans w/ New Look At Cannes Film Festival

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