A Shanghai, la città si rinnova con un nuovo spazio dedicato alla moda. È stato appena aperto il negozio più grande in Cina del marchio giapponese noto per le sue creazioni innovative. La location si distingue per un design che ricorda un museo futuristico, con spazi ampi e un’estetica all’avanguardia. La nuova apertura si inserisce nel processo di trasformazione della metropoli, che continua a consolidarsi come centro di tendenze nel settore del lusso e del design sperimentale.

Shanghai continua a trasformarsi nella capitale globale del luxury più sperimentale, ma questa volta il protagonista assoluto è Issey Miyake, che ha appena inaugurato il suo store più grande in tutta la Cina. E no, non stiamo parlando del classico flagship pieno di scaffali e manichini basic. Questo spazio sembra letteralmente uscito da un film sci-fi minimalista girato nel 2040. Il nuovo flagship di Issey Miyake a Shanghai sembra un concept store arrivato dal futuro. Il nuovo store si trova dentro Westbund Central, il mega progetto luxury da 8 miliardi di dollari nel quartiere West Bund di Shanghai — aka la zona che sta diventando il playground preferito di moda, arte, architettura e tech culture asiatica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Issey Miyake ha appena aperto il suo store più grande della Cina (e sembra un museo del futuro core)

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