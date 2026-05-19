In memoria di tre braccianti scomparse nel 1980 | Flai Cgil partecipa all' iniziativa
Oggi si è svolta un'iniziativa a Ceglie Messapica dedicata al ricordo di tre giovani braccianti agricole scomparse nel 1980, mentre tornavano dal lavoro nei campi. La manifestazione è stata promossa da Libera e ha visto la partecipazione della Flai Cgil Brindisi. La commemorazione è stata dedicata a Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi, le tre donne che hanno perso la vita in quell'occasione. L'evento ha coinvolto diverse persone e si è concentrato sulla memoria delle vittime.
CEGLIE MESSAPICA - Nel giorno del ricordo di Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi, le tre giovani braccianti agricole di Ceglie Messapica morte il 19 maggio 1980 mentre rientravano dal lavoro nei campi, la Flai Cgil Brindisi ha partecipato oggi all’iniziativa promossa da Libera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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