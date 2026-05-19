In memoria di tre braccianti scomparse nel 1980 | Flai Cgil partecipa all' iniziativa

Oggi si è svolta un'iniziativa a Ceglie Messapica dedicata al ricordo di tre giovani braccianti agricole scomparse nel 1980, mentre tornavano dal lavoro nei campi. La manifestazione è stata promossa da Libera e ha visto la partecipazione della Flai Cgil Brindisi. La commemorazione è stata dedicata a Lucia Altavilla, Pompea Argentiero e Donata Lombardi, le tre donne che hanno perso la vita in quell'occasione. L'evento ha coinvolto diverse persone e si è concentrato sulla memoria delle vittime.

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