Martedì 19 maggio 2026, sulla prima pagina de Il Tempo, compare una vignetta di Osho. Nella stessa giornata, Ursula von der Leyen riceve un appello di Giorgia Meloni, che le chiede un intervento della Commissione europea per ridurre i costi dell’energia. La richiesta di Meloni non riceve risposta da parte di von der Leyen, che non si pronuncia in merito. Nessun commento ufficiale viene rilasciato in merito a questa comunicazione.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 19 maggio 2026. Ursula von der Leyen, non raccoglie l’appello di Giorgia Meloni affinché la Commissione europea intervenga per contenere i costi dell’energia. Da tempo Palazzo Chigi ha rivolto l'invito a Bruxelles di ripensare i vincoli del Patto di stabilità per affrontare una crisi globale dovuta alla guerra in Medio Oriente, che si e aggiunta a quella scatenata dalla Russia in Ucraina e ai dazi imposti da Donald Trump. La Commissione, però, risponde freddamente alla richiesta della premier, non raccogliendo la lettera-appello di Meloni per contenere le spese. Disabilità e scuola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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