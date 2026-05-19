Il nuovo modo di viaggiare degli italiani | vince la prossimità e il turismo diventa fluido

Notizia in breve

Dopo due anni di preferenza per le destinazioni estere, gli italiani stanno tornando a scegliere il turismo locale. Le prenotazioni per le mete vicine sono aumentate, e il settore si sta adattando a un modello di viaggio più flessibile e vicino a casa. Questa modifica nelle abitudini si manifesta con una maggiore attenzione alle destinazioni di prossimità e a offerte che permettono spostamenti più rapidi e meno complessi.