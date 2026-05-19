Il nuovo modo di viaggiare degli italiani | vince la prossimità e il turismo diventa fluido

Da newsagent.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due anni di preferenza per le destinazioni estere, gli italiani stanno tornando a scegliere il turismo locale. Le prenotazioni per le mete vicine sono aumentate, e il settore si sta adattando a un modello di viaggio più flessibile e vicino a casa. Questa modifica nelle abitudini si manifesta con una maggiore attenzione alle destinazioni di prossimità e a offerte che permettono spostamenti più rapidi e meno complessi.

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Dopo due anni caratterizzati da una forte corsa verso le mete estere, lo scenario turistico nazionale registra una vigorosa inversione di tendenza. Si assiste infatti a una spettacolare ripartenza della domanda interna, con quasi 65 milioni di italiani pronti a pianificare un soggiorno entro i confini nazionali. Questa massiccia ondata di viaggiatori genererà una quota di pernottamenti imponente, destinata a superare i 213 milioni di presenze. Le capitali della cultura trainano il mercato. Questo ritorno alla vacanza di prossimità premia in modo particolare i grandi centri storici e le capitali culturali del Paese, con Milano e Napoli in prima linea. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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