Forbidden fruit 3 replica puntata 19 maggio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 19 maggio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Sahika chiede a Kaya di collaborare con lei dopo essere stata allontanata da Ender, ma lui rifiuta. Successivamente, Sahika si rivolge a Yigit, cercando di convincerlo a intervenire in suo favore. La puntata può essere rivista online attraverso la piattaforma di Mediaset.

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Nuovo appuntamento oggi – martedì 19 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika chiede a Kaya di lavorare insieme a lui dopo essere stata cacciata da Ender ma lui rifiuta: a quel punto la donna cerca di convincere Yigit a intercedere per lei. Nel frattempo, si presenta da Nadir e propone una collaborazione anche a lui, ma l’uomo rifiuta categoricamente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 128 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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