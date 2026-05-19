Finali Play-off Oltre al Seravezza ecco chi ha vinto negli altri gironi

Nella giornata di domenica si sono disputate le finali dei play-off in diversi gironi, con alcune squadre che hanno ottenuto la promozione. Nel girone E, il Seravezza Pozzi si è imposto per 2-1 nella finale giocata al Lungobisenzio di Prato, conquistando così la vittoria. Nel frattempo, altre sette squadre hanno già concluso il loro percorso, mentre nel girone C la finale tra Legnago e Union Clodiense è ancora in programma. La vittoria del Seravezza rappresenta un risultato inatteso rispetto alle previsioni.

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Se nel girone E, anche un po’ a sorpresa, è stato il Seravezza Pozzi, a vincere la finale play off, al Lungobisenzio di Prato (1-2), altre sette squadre, domenica, hanno potuto togliere le bottiglie dal frigo (nel girone C deve essere ancora disputata la finale Legnago-Union Clodiense). Di seguito i risultati delle altre finali degli spareggi. Girone A: Ligorna-Varese 5-3; girone B: Casatese Merate-Chievoverona 2-3; girone D: Lentigione-Piacenza 0-2; girone F: Teramo-Notaresco 3-1; girone G: Trastevere-Monastir 0-1; girone H: Martina-Paganese 0-1; girone I: Nissa-Reggina 0-0 dts. Alla luce di questi risultati, le squadre meglio piazzate nella graduatoria dei ripescaggi sono il Teramo, il Ligorna e il Nissa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finali Play-off. Oltre al Seravezza ecco chi ha vinto negli altri gironi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SAN DONATO TAVARNELLE - SERAVEZZA POZZI 1-1 | Highlights & Salvezza Sullo stesso argomento Chi ha vinto al referendum a Torino: netta vittoria del No, oltre al 60%I primi dati ufficiali dello scrutinio per il referendum sulle norme dell'ordinamento giurisdizionale mostrano un vantaggio netto del No nella... Risultati e implicazioni dei playoff di rugby reddit Calcio: Campobasso battuto anche nel ritorno, Potenza avanti nei playoff della serie C. Dopo il 3-0 dell'andata, in casa i rossoblù lucani hanno vinto 3-1. Ora i quarti di finale #ANSA x.com Pallamano femminile, finale play-off: Erice non sbaglia in gara-1L'AC Life Style Erice regola la Jomi Salerno nella prima sfida della finale dei play-off della Serie A1 2025-2026 di pallamano femminile: le siciliane, ... oasport.it Campitello in finale: 2-1 al Clitunno Ducato nella semifinale play-offIl Campitello conquista l’accesso alla finale dei play-off di Promozione Girone B superando per 2-1 il Clitunno Ducato allo stadio Mario Cicioni, gremito in ogni ordine di posto.La formazione guidat ... sporterni.it