Finali Play-off Oltre al Seravezza ecco chi ha vinto negli altri gironi
Nella giornata di domenica si sono disputate le finali dei play-off in diversi gironi, con alcune squadre che hanno ottenuto la promozione. Nel girone E, il Seravezza Pozzi si è imposto per 2-1 nella finale giocata al Lungobisenzio di Prato, conquistando così la vittoria. Nel frattempo, altre sette squadre hanno già concluso il loro percorso, mentre nel girone C la finale tra Legnago e Union Clodiense è ancora in programma. La vittoria del Seravezza rappresenta un risultato inatteso rispetto alle previsioni.
Se nel girone E, anche un po’ a sorpresa, è stato il Seravezza Pozzi, a vincere la finale play off, al Lungobisenzio di Prato (1-2), altre sette squadre, domenica, hanno potuto togliere le bottiglie dal frigo (nel girone C deve essere ancora disputata la finale Legnago-Union Clodiense). Di seguito i risultati delle altre finali degli spareggi. Girone A: Ligorna-Varese 5-3; girone B: Casatese Merate-Chievoverona 2-3; girone D: Lentigione-Piacenza 0-2; girone F: Teramo-Notaresco 3-1; girone G: Trastevere-Monastir 0-1; girone H: Martina-Paganese 0-1; girone I: Nissa-Reggina 0-0 dts. Alla luce di questi risultati, le squadre meglio piazzate nella graduatoria dei ripescaggi sono il Teramo, il Ligorna e il Nissa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
SAN DONATO TAVARNELLE - SERAVEZZA POZZI 1-1 | Highlights & Salvezza
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