Il diabete di tipo 1 rappresenta una condizione in cui il pancreas non produce insulina, richiedendo un monitoraggio continuo e trattamenti specifici. La diagnosi precoce può aiutare a gestire meglio la malattia e ridurre le complicanze a lungo termine. Chi è più a rischio include bambini, adolescenti e persone con una storia familiare di questa condizione. Nonostante una certa conoscenza pubblica, molte persone ignorano i sintomi o le caratteristiche fondamentali di questa patologia.

Se provate ad uscire per strada e chiedere alle persone quanto sanno del diabete di tipo 1, probabilmente avrete una serie di risposte che indicano un’elevata conoscenza della condizione. Ma in realtà non è così. Lo testimonia l’indagine “La conoscenza degli italiani sul diabete di tipo 1”, condotta da SWG, che ha delineato un quadro fatto di percezioni spesso distanti dalla realtà clinica. Un dato per tutti: solo poco più della metà degli italiani (53%) dichiara infatti di sentirsi realmente informata sul diabete, mentre appena 1 persona su 10 riesce a distinguere correttamente il diabete di tipo 1 dal diabete di tipo 2. Perché è importante riconoscerlo presto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diabete di tipo 1, quanto conta la diagnosi precoce e chi è più a rischio

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Diabetes é uma doença silenciosa | Dr.Victor Miranda Responde

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