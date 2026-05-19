Tineco ha annunciato il lancio di FLOOR ONE STATION S9 Artist, un nuovo modello di lavapavimenti dotato di funzione di rabbocco automatico dell'acqua. Questo dispositivo si rivolge a chi cerca soluzioni pratiche per la pulizia quotidiana, in particolare per le famiglie, le abitazioni di grandi dimensioni e chi desidera semplificare le operazioni di manutenzione domestica. La tecnologia integrata permette di mantenere il livello di acqua senza interventi manuali frequenti, offrendo così una gestione più efficiente dei tempi di pulizia.

Pensata per le famiglie moderne, per chi vive in case ampie o per chi desidera una routine più automatizzata e igienica, FLOOR ONE STATION S9 Artist è ora disponibile sullo La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE STATION S9 Artist: la prima lavapavimenti con rabbocco automatico dell'ac

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente)Tineco FLOOR ONE S9 Master è ora disponibile sullo La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di...

Comunicato Stampa: Tineco FLOOR ONE S9 Scientist: design futuristico e pulizia di precisione per pavimenti impeccabiliDa oggi, è possibile trovare FLOOR ONE S9 Scientist sullo La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura...

Comunicato Stampa: Tineco presenta la FLOOR ONE Fold Series: pulizia flessibile adatta a ogni spazioCon la nuova FLOOR ONE Fold Series, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la cura della casa sempre più in linea con il Modern living, attraverso soluzioni smart progettate per adattarsi agli ... iltempo.it

Comunicato Stampa: Tineco presenta FLOOR ONE S9 Master per una pulizia più efficiente (e conveniente)La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO ... iltempo.it