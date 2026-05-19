Giorgia, la nuova compagna di Raimondo Todaro, è una ragazza di origini siciliane che non lavora nel settore dello spettacolo. La relazione tra i due è stata mantenuta in modo molto riservato, senza molte indiscrezioni pubbliche. Raimondo Todaro ha dichiarato di non aver previsto di innamorarsi di nuovo dopo la fine del suo matrimonio, e questa storia sembra essere arrivata in modo spontaneo e inatteso. La coppia ha scelto di non condividere molti dettagli sulla loro relazione.

La nuova fidanzata di Raimondo Todaro è Giorgia, ragazza di origini siciliane, lontana dal mondo dello spettacolo con la quale ha intrapreso una relazione riservatissima. Il ballerino e coreografo sarà stasera tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.50 su Canale 5. “Non avrei mai pensato che dopo la fine del mio matrimonio con Francesca Tocca, mi sarei innamorato di nuovo e invece è successo”, aveva rivelato negli ultimi mesi all’interno della casa più spiata d ‘Italia. “Fuori mi aspetta una persona molto importante per me, non sono single, sono fidanzato e innamorato. Ma non dico di chi, non dico il suo nome, perché non fa parte del mondo dello spettacolo e voglio tutelare la sua privacy”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giorgia, la nuova fidanzata di Raimondo Todaro: “Non pensavo di innamorarmi dopo la fine del matrimonio e invece è successo”

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